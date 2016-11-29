سقوط مسجل خطر وربة منزل بحوزتهما 12 كيلو حشيش بالبساتين

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

القى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر وربة منزل، يتاجران فى المواد المخدرة بالبساتين، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة " الحشيش " قبل ترويجها .

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين بقيام " حسن.م " 29 سنة عاطل سبق اتهامه فى قضايا مخدرات " اتجار "، بمعاودة مزاولة للإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لممارسة لنشاطة الإجرامي، وبحوزته سلاح ناري للدفاع عن تجارته.

وبجمع التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملكه "، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية من الحشيش المخدر " 5 كيلو جرام، وسلاح ناري " بندقية خرطوش أمريكي الصنع ".

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته، وبمناقشته عن مصدر تحصله علي المضبوطات أقر بالاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع احدي السيدات " أمل " ومقيمة بمنطقة السيدة زينب.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القسم لضبطها، حيث تمكن الحملة من استدراجها بمعرفة المتهم المضبوط لدائرة القسم وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تم ضبطها وتبين أنها تدعي أمل.أ " 20 سنة ربة منزل، حيث عثر بحوزتها كمية من الحشيش " 7 كيلو جرام ".

وبمواجهتها أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى توالت التحقيق.