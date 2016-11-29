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إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل مع "القاعدة" لنيابة أمن الدولة

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إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل مع "القاعدة" لنيابة أمن الدولة إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل مع "القاعدة" لنيابة أمن الدولة

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات القاهرة، إحالة قضية ضبط خلية إرهابية على تواصل بتنظيم القاعدة، لنيابة أمن الدولة.

وأدلى المتهم الرئيسى فى خلية تنظيم القاعدة بمنطقة الأميرية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة حوادث غرب، إذ قال إنه تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة عبر "فيس بوك"، وتزعم تكوين خلية تابعة للتنظيم بالقاهرة، مهمتها تجنيد الشباب.

وأضاف المتهم فى أقواله أمام النيابة، أنهم كانوا يسعون للسفر لسوريا، للانضمام لما يُعرق بـ"الجيش السورى الحر"، ومحاربة نظام بشار الأسد.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين 3 طلاب فى أحد المعاهد الخاصة، يقطنون فى منطقتى الأميرية وحدائق القبة، والمتهم الرئيسى وشقيقته من أصول سورية من ناحية الأم، والأب مصرى، وقد قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، حبس طالبين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الثالث، الشقيق الأصغر للمتهم الأول، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان ضباط قطاع الأمن الوطنى، قد ألقوا القبض على 3 طلاب كونوا خلية إرهابية فى منطقة الأميرية، على صلة بتنظيم القاعدة، بعد أن وردت معلومات من مصادر سرية تفيد بتكوين خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة فى منطقة الأميرية، وتبين من التحريات أن المتهمين لهم أصول سورية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم، وتولت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية التحقيق، والتى أمرت بما سبق.


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مصر 365

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