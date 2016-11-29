أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تأمر بحبس أمين شرطة بالمعصرة بعد تلقيه رشوة لعدم تنفيذ حكم

Google+ Print
النيابة تأمر بحبس أمين شرطة بالمعصرة بعد تلقيه رشوة لعدم تنفيذ حكم النيابة تأمر بحبس أمين شرطة بالمعصرة بعد تلقيه رشوة لعدم تنفيذ حكم

>كتبت - أمانى الأخرس

أمرت نيابة حلوان، برئاسة المستشار إسلام سرور، بحبس أمين شرطة بقسم المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشوة 2000 جنيه من سمسار، لعدم تنفيذ حكم بحبسه.

وكشفت التحقيقات التى أجراها عبد الله بدر، مدير نيابة حلوان، عن أن أمين شرطة بقسم المعصرة زعم أنه يعمل فى وحدة تنفيذ الأحكام، على خلاف حقيقة عمله كسائق تابع للقسم، وأوهم سمسار عقارات بسلطته ونفوذه فى عدم تنفيذ حكم حبس ضده فى قضية نفقة مقامة من زوجته، وساومه طالبًا منه 5 آلاف جنيه مقابل عدم التنفيذ، واتفق نجل السمسار مع الأمين على أن يعطيه 2000 جنيه فقط، وأن هذه العملية لا تستحق أكثر من ذلك، فوافق المتهم على المبلغ، إلا أن ابنه أبلغ الشرطة بواقعة ابتزاز والده، وأثناء عملية دفع المبلغ المالى فى أحد المقاهى بمنطقة حدائق حلوان، تمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه متلبّسا بتقاضى الرشوة.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم تحرير محضر بشأنها، وبعرضه على النيابة أنكر المتهم فى أقواله جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه كان يحاول خدمة السمسار، وأن المبلغ المضبوط بحوزته كان سيورّده لقسم الشرطة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365