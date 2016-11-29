مباحث القاهرة تضبط سيارة مسروقة بعين شمس

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط شبكة لسرقة السيارات وبيعها مرة أخرى بعين شمس، وذلك بعد تغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها، وتغيير الأجزاء الجوهرية للسيارة، تم ضبط قائد السيارة المضبوطة، وجارِ ضبط باقى المتهمين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

اشتبه ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، وبصحبتهم قوة أمنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، فى سيارة مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 70672 ملاكى الفيوم، وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة مسجلة باسم "إسلام مصطفى " تابعة لمرور الفيوم، وبالكشف الفنى على السيارة برقمى الشاسية والموتور تبين وجود آثار تلاعب فى الأجزاء الجوهرية للسيارة، وأن أصل لوحاتها تحمل أرقام (م ل 3612)، المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 10659 لسنة 2012 جنح 6 أكتوبر أول جيزة، بلاغ "سعاد عبد الله " 45 سنة ربة منزل.

وبفحص قائدها تبين أنه "سامى ح" 25 سنة، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة باسم إسلام مصطفى تابعة لمرور الفيوم، وبمناقشته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بقيام شقيقه بشراء السيارة من أحد الأشخاص "بدر أ" والمقيم 6 أكتوبر جيزة "جار ضبطه"، ونفى علمه بكونها من متحصلات حادث سرقة، وباستدعاء مالك السيارة تعرف على السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.