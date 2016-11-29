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مساعد وزير الداخلية: خطوات لتطوير أداء الضباط..و"اللى هيتأخر القطر هيدوسه"

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مساعد وزير الداخلية: خطوات لتطوير أداء الضباط..و"اللى هيتأخر القطر هيدوسه" مساعد وزير الداخلية: خطوات لتطوير أداء الضباط..و"اللى هيتأخر القطر هيدوسه"

>كتب محمد مجدى السيسى

 أعلن اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لإدارة الشرطة المتخصصة، عن توجه جديد لتعامل الوزارة مع الضباط،  قائلاً : " اتخذنا خطوات عدة لتطوير الأداء، واللى هيتأخر القطر هيدوسه وهيعدى عليه، الكلام دا بقوله لكل اللى عاوز يخدم البلد".

و أضاف "يوسف"  خلال كلمته بالاجتماع، إن هناك عمل جاد يجرى الآن لتدريب قيادات شابة ومتخصصة، متابعاً فى كلمته للنواب، : " أحدثكم بصراحه وبقلب مفتوح، مشكلة ليست فى الوصول إلى حلول، لكن الأزمة فى تنفيذ تلك الحلول، ونحن كثيراً ما نتجه للحلول النمطية فى العديد من المشاكل".

وذكر مثالاً للحلول النمطية، بطرح فكرة تغليظ العقوبات فى قانون المرور، وإن هذا ليس حلاً، بل إعداد قانون جديد.


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