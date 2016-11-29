محمد الصباحى يدير اللقاء الثامن للزمالك والثالث لـدجلة

كتب عادل عقل

أسندت لجنة الحكام إلى محمد الصباحى إدارة مواجهة وادى دجلة والزمالك، المقرر إقامته اليوم الثلاثاء باستاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ12.

يعاون الصباحى فى إدارة اللقاء الثنائى الدولى أيمن دجيش وضياء السكران مساعدين ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.

كما اختارت اللجنة الدولى محمد معروف حكما للقاء الاتحاد السكندرى والمقاصة، المقرر إقامته باستاد برج العرب فى منافسات نفس الجولة.

يساعد معروف فى إدارة المباراة كل من أحمد سيد عبد الرازق ورضا جبر مساعدين وشاكر عبد الحليم حكما رابعا.

بينما يدير محمد عادل اللقاء الثالث اليوم، الذى يجمع بين بتروجت وسموحة، المقرر إقامته باستاد السويس الجديد.

يعاون عادل فى إدارة اللقاء كل من أحمد مصطفى ومصطفى حسن مساعدين ومحمد إبراهيم حكما رابعا.

مباراة الزمالك ودجلة يديرها حكم الدرجة الأولى

الصباحى يديرالـ8 للزمالك ولم يخسر الفريق الأبيض مع الصباحى، بينما كانت آخر المباريات التى قادة للقلعة البيضاء أمام بتر وجت الموسم الماضى، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

بينما يعد لقاء اليوم الـ3 للفريق دجلة الذى يقوده الصباحى وكانت آخر المباريات التى أدارها للفريق الدجلاوى أمام المقاصة الموسم الماضى، وانتهت بهزيمة الفريق الفيومى بهدف دون رد.

ظهر الصباحى بشكل جيد منذ بداية الموسم، إلا أنه لم يكن موفقا فى آخر مبارياته بالدورى، التى جمعت بين الإسماعيلى وسموحة، والتى شهدت أكثر من خطأ أثر بشكل كبير على نتيجة المباراة.

الدولى محمد معروف يديرمواجهة الاتحاد والمقاصة

بينما يدير معروف اللقاء الـ7 للاتحاد السكندرى والـ4 لفريق المقاصة، كما أدار مواجهة الفريقين معا فى الدور الثانى الموسم الماضى وانتهت بفوز سيد البلد بهدف دون رد.

معروف يسعى إلى الوصول إلى المستوى المتميز لحكام الصفوة بالدورى خاصة أنه بدأ الموسم الحالى بشكل جيد، وأصبحت اللجنة تعتمد عليه فى المباريات المهمة بالدورى.

مباراة بتروجت وسموحة يقوده حكم الدرجة الأولى محمد عادل

الذى يدير اللقاء الـ3 له الموسم والـ30 بالدورى خلال مشواره التحكيمى.

عادل يدير اليوم المباراة الـ4 لبتروجت وكانت آخر اللقاءات التى أدارها للفريق البترولى أمام الإسماعيلى الموسم الماضى وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد.

بينما يظهر عادل فى المباراة الـ3 لسموحة بالدورى وكانت آخر اللقاءات التى أدارها للفريق السكندرى أمام الرجاء بمطروح الموسم قبل الماضى وانتهت بهزيمة سموحة بهدف دون رد.

محمد عادل ظهر بمستوى متواضع الموسم الحالى رغم أنه من المرشحين للقائمة الدولية الموسم المنقضى الذى ظهر خلالها بأداء طيب.