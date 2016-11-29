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«العجاتى»: الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل الإذاعة والتلفزيون

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«العجاتى»: الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل الإذاعة والتلفزيون «العجاتى»: الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل الإذاعة والتلفزيون

المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى، لافتاً إلى أنه فى ضوء إعادة الهيكلة، سيتم إغلاق قنوات ودمج أخرى مع بعضها البعض.

وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن تكون هناك آلية إعلامية قومية لدى الدولة لإيصال الحقائق للعالم، فيما يتعلق بالملفات المختلفة، لاسيما حقوق الإنسان، وإن لم تستطيع فيجب على رجال الأعمال المخلصين أن يتبنوا إطلاق قناة تعبر عن وجه النظر المصرية، على أن تتبع إداريا ، بحيث لا تعبر عن وجه نظر رجل أعمال بعينه.

جاء ذلك تعقيبًا على مطالب أعضاء مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول أهمية وجود قناة إعلامية تتحدث باسم فى الخارج، وتطوير الإعلام المحلى.

فيما أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية وجود قناة إعلامية لمصر فى الخارج، لنقل وتوضيح الحقائق، قائلة ” الجزيزة أينما تذهب تجدها فى كل مكان، فى حين أن لدينا إعلام مش صغير، ويمتلك قدرات وإمكانيات يجب استخدامها”.

وشددت النائبة سولاف درويش، عضو اللجنة على أهمية إعادة هيكلة قطاع الاذاعة والتلفزيون، ودمج بعض القنوات ببعضها البعض.

 

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