«الداخلية»: قانون جديد للمرور أمام البرلمان قريبًا

أعلن اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لإدارة الشرطة المتخصصة، عن إعداد الوزارة لقانون جديد للمرور، لافتًا إلى أنه سيطرح للحوار المجتمعى خلال أيام، بحضور عدد كبير من النواب وكل المهتمين بالشأن، وإنه يتضمن نظامًا إلكترونيًا جديدًا لعمل المرور، وإعلام المخالفات عبر رسالة لموبايل مالكى السيارات.

وأضاف يوسف، خلال كلمته، باجتماع لجنة النقل والمنعقد حاليًا بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، أن القانون الجديد يتضمن 5 شرائح للمخالفات وفقًا لجسامتها، ويتعامل مع كافة المستجدات التى نواجهها، وإن نصوصه تعبر عن هيبة مصر، لكن هناك لائحة للقانون تتضمن تفاصيل تنفيذ مواد القانون بما قد يطرأ من أمور حديثة.