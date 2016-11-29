أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه بالخليفة

Google+ Print
سقوط 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه بالخليفة سقوط 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه بالخليفة

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط 3 مسجلين خطر كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بالخليفة، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم ضبط السيارات المسروقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من "أحمد يوسف" 59 سنة سائق، بأنه بتاريخ 24 نوفمبر قام عدد 3 أشخاص مجهولين باستقلال السيارة قيادته "أجرة" بقصد التوصيل، وأثناء تواجده وبصحبتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تمكنوا من مغافلته واستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من الجناة لمساومته على استرداد السيارة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه.

 

وبمجاراة الجناة، تم الاتفاق على التقابل بطريق الأتوستراد أمام المجزر الآلى بدائرة قسم شرطة الخليفة، لاستلام المبلغ وتسليم السيارة المستولى عليها.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "محمود.م" 23 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 5151 لسنة 2014 السلام ثان "مخدرات"، وذلك أثناء حضوره لاستلام المبلغ، حيث عثر بحوزته على سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين.

 

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع كلا من "طارق.ت" 20 سنة عاطل، و"عمر.ط" 33 سنه عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1289 لسنة 2004 السلام أول "سرقة متجر".

        

وتم بإرشادهم أثناء تواجدهما بالسيارة المستولى عليها بمنطقة مقابر الإمام الليثى وبحوزة الثانى سلاح نارى "بندقية خرطوش وطلقتين"، وبحوزة الثالث سلاح أبيض "مطواة"، قاموا بسرقة سيارتين أخرتين، وبعرضهم على المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365