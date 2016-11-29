سقوط 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه بالخليفة

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط 3 مسجلين خطر كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بالخليفة، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم ضبط السيارات المسروقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من "أحمد يوسف" 59 سنة سائق، بأنه بتاريخ 24 نوفمبر قام عدد 3 أشخاص مجهولين باستقلال السيارة قيادته "أجرة" بقصد التوصيل، وأثناء تواجده وبصحبتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تمكنوا من مغافلته واستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول وفروا هاربين، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من الجناة لمساومته على استرداد السيارة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه.

وبمجاراة الجناة، تم الاتفاق على التقابل بطريق الأتوستراد أمام المجزر الآلى بدائرة قسم شرطة الخليفة، لاستلام المبلغ وتسليم السيارة المستولى عليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "محمود.م" 23 سنة عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 5151 لسنة 2014 السلام ثان "مخدرات"، وذلك أثناء حضوره لاستلام المبلغ، حيث عثر بحوزته على سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة بالاشتراك مع كلا من "طارق.ت" 20 سنة عاطل، و"عمر.ط" 33 سنه عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1289 لسنة 2004 السلام أول "سرقة متجر".

وتم بإرشادهم أثناء تواجدهما بالسيارة المستولى عليها بمنطقة مقابر الإمام الليثى وبحوزة الثانى سلاح نارى "بندقية خرطوش وطلقتين"، وبحوزة الثالث سلاح أبيض "مطواة"، قاموا بسرقة سيارتين أخرتين، وبعرضهم على المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.