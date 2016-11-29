مصدر أمنى: السرقة وراء قتل سائق بـ"أبو النمرس" والتخلص من جثته

كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم ضبط اثنين من المشتبه بهم فى قتل سائق "توك توك" بمنطقة أبو النمرس، والعثور على جثته فى ظروف غامضة.

وأضاف المصدر، أن المجنى عليه يدعى "ثابت"، يبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم فى منطقة العمرانية، وقد عُثر على جثته فى قرية "أبو مسلم"، وبها 3 طعنات، ورجحت التحريات الأولية أنه استُدرج لسرقته، وقد انتقلت النيابة لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها عقب انتهاء التشريح.

> كان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأبو النمرس، فانتقل الرائد أحمد نصر، رئيس مباحث المركز، لمحل الواقعة، لإجراء التحريات، وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة زينهم وباشرت النيابة التحقيق.

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