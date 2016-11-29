وزير الإسكان أمام «النواب»: نحتاج 3 مليارات جنيه سنويًا لمشروعات الصرف الصحى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمراينة والمرافق، إن عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى فى عدد من قرى الجمهورية، يرجع بسبب عجز التمويل، مشيرًا إلى حاجة الوزارة إلى 3 مليارات جنيه سنويًا من أجل تغطية نفقات المشروعات القائم العمل بها حاليًا والوصول إلى 40% من إجمالى القرى على مستوى الجمهورية.

وأشار مدبولى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، المخصص لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى، برئاسة علاء والى، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها فائض، لكنه يؤول إلى وزارة المالية، مطالبًا البرلمان ببحث تخصيص جزء من هذا الفائض لوزارة الإسكان لتوجييه إلى مشاكل الصرف الصحى لانه سيكون له دور كبير.

وكشف مدبولى، أن حجم القرى التى تم الإنتهاء من توصيل شبكات الصرف الصحى فى يناير 2014، وصل إلى 480 قرية على مستوى الجمهورية من أصل 4783 قرية، وذلك على مدار السنوات الثلاثين الماضية، ومنذ هذا التاريخ وحتى 30 يونيو من العام الجارى، تم الإنتهاء من توصيل الصرف الصحى من 252 قرية بواقع 5%، ما يعد انجازًا حقيقيًا على أرض الواقع ولكن لابد من مزيد من التمويل لتغطية كافة القرى من خلال خطة زمنية.

وأكد مدبولى، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص 50 مليون جنيه للطوارئ، وعلى الرغم من أن هذا الرقم غير كاف لكن نحتاجه لاستكمال بعض المشاريع المتوقفة والتى تحتاج إلى مبالغ صغيرة.