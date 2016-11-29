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إنبى يطير اليوم لأسوان بدون "أوسة ولاما"

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إنبى يطير اليوم لأسوان بدون "أوسة ولاما" إنبى يطير اليوم لأسوان بدون "أوسة ولاما"

>كتب عمرو جاب الله

يطير إنبى اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى أسوان، استعداداً لمواجهة الفريق الأسوانى، غداً الأربعاء، فى الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويفتقد إنبى فى تلك المواجهة كلاً من محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق والغينى لاما كولين بسبب الإصابة وكانت التعليمات الأخيرة لطارق العشرى المدير الفنى للفريق البترولى قبل الرحلة بضرورة العودة من هناك بالثلاث نقاط لتحسين ترتيب الفريق فى جدول المسابقة.

يذكر أن انبي سوف يواجه اسوان تحت قيادة فنية جديدة للفريق الأسوانى لمحمد عامر الذى تولي الإدارة الفنية لممثل الصعيد منذ أيام قليلة.


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