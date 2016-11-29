الاختبار الطبي يحدد مصير مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي أمام الشرقية

كتب فتحى الشافعى

يخضع عبد الله السعيد لاعب الأهلي، لاختبار طبى قبل مران اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة الشرقية، المُقرر لها الثامنة من مساء غد الأربعاء ضمن الجولة الـ12 للدورى العام.

كان السعيد قد اشتكى من آلام فى العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلى مع النصر للتعدين، التى أقيمت مساء الأحد بأسوان وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويُعانى الأهلي مؤخراً من لعنة الإصابات، حيث يغيب عنه منذ فترة طويلة رامى ربيعة، وانضم إليه مؤخراً حسام غالى وصبرى رحيل وعمرو السولية وصالح جمعة للإصابة.