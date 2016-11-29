«القابضة لمياه الشرب»: 3 مليارات جنيه عجزًا سنويًا بسبب تدنى التعريفة

أعلن ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن وجود عجز فى الشركة القابضة نتيجة تدنى تعريفة تسعير المياه والسرقات، يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، علمًا بأن ما يتم تحصيله من فواتير المياه فى العام يصل إلى 11 مليار جنيه، مع العلم أن الموازنة المخصصة لها 14 مليارًا.

وأشار رسلان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة المهندس علاء والى، إلا أن هذا العجز نتج عنه عدم القدرة على عمل إحلال وتجديد لعدد من الشبكات، حيث يوجد 13 محطة متهالكة تمامًا، وعلى الرغم من ذلك نقوم بتشغيلها لعدم وجود بديل.

وأوضح رسلان، أن الشركة طلبت 800 مليون جنيه علم الصيانة لبعض المحطات المتهالكة، ولكن لم يتم الرد حتى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطيع الشركة عمل صيانة سوى لـ2000 كم من خطوط مياه الصرف، من أصل 32 ألف كم على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن هناك مشكلة حقيقة تتمثل فى عجز الموازنة.