الداخلية: مصرع عامل وإصابة 5 آخرين بشركة مطاحن شمال القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام عمال الصيانة بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بإجراء أعمال صيانة ببدروم غرفة تخزين القمح بالشركة حدث ماس كهربائى، أدى إلى خلخلة الهواء وسماع صوت دوى، بسبب عطل فنى، نتج عنه خروج جهاز شفط القمح من مكانه وارتطامه ببعض العاملين المتواجدين .

وأضافت الداخلية، فى بيان لها، أن الواقعة أسفرت عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقل على الفور خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة .