أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: مصرع عامل وإصابة 5 آخرين بشركة مطاحن شمال القاهرة

Google+ Print
الداخلية: مصرع عامل وإصابة 5 آخرين بشركة مطاحن شمال القاهرة الداخلية: مصرع عامل وإصابة 5 آخرين بشركة مطاحن شمال القاهرة

>كتب محمود عبد الراضى

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام عمال الصيانة بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بإجراء أعمال صيانة ببدروم غرفة تخزين القمح بالشركة حدث ماس كهربائى، أدى إلى خلخلة الهواء وسماع صوت دوى، بسبب عطل فنى، نتج عنه خروج جهاز شفط القمح من مكانه وارتطامه ببعض العاملين المتواجدين .

 

وأضافت الداخلية، فى بيان لها، أن الواقعة أسفرت عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وانتقل على الفور خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365