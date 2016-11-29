موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. المؤبد لـ8 لانضمامهم لداعش بالقاهرة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 8 متهمين، بينهم 3 هاربين وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 8 متهمين، بينهم 3 هاربين، بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش ولاية القاهرة".

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري إدانتها لما وصفته بالممارسات الخبيثة والمغرضة، التى تستهدف الإساءة لجيش مصر الباسل أو المساس بدوره العظيم فى حماية أمن مصر والمنطقة بأسرها.

ونددت اللجنة فى بيان لها منذ قليل، بما احتوى عليه مؤخرا، فيلم مشبوه، ممول من قناة الجزيرة القطرية، وبما تضمنه من رسائل خبيثة ومسمومة، هدفها تشويه صورة جيش مصر والإساءة لسمعته، وتقديم صورة كاذبة ومغرضة عن جنوده البواسل، الذين يدفعون كل يوم من دمائهم الذكية ثمن أمن واستقرار شعوب المنطقة.

قالت مصادر دبلوماسية لــ"اليوم السابع" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى الرئيس الإريترى إسياسي أفورقى المتواجد بالقاهرة فى زيارة رسمية لمدة 3 أيام، لإجراء مباحثات ثنائية فى القضايا المشتركة، وبحث سبل التعاون.

وأكدت المصادر، أن الرئيس الإريترى قدم واجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى فى وفاة والد زوجته.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق التجربة اليابانية فى المدارس المصرية؛ وتفعيل الشراكة المصرية اليابانية لتطوير التعليم بمصر، ونوضح فيما يلى أهم ملامح التجربة والمحاور، التى ستعمل عليها والنقاط التى تستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة.

أعلن الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن حادث الانفجار الذى شهدته إحدى الصوامع فى شبرا الخيمة، صباح اليوم الثلاثاء، أسفر حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.

وأشار "حفناوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن المصابين نُقلوا لمستشفى ناصر العام، وعقب تلقيه البلاغ تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف للتعامل مع الواقعة ونقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن لاحظت تعدد البلاغات مؤخراً التى تشير إلى تلقى بعض المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعى عملها فى مجال استطلاعات الرأى وتطلب منهم إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين .

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة تستغرق عدة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكى جون كيرى، وقيادات الإدارة الأمريكية، إضافة إلى محادثات مع أعضاء الكونجرس بمجلسيه "النواب والشيوخ"، والتواصل مع المسؤولين بالإدارة الأمريكية الانتقالية، وإجراء لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بإلغاء المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية، ونقل العاملين بها بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية إلى مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

نشر القرار بالجريدة الرسمية ، برقم 534 لسنة 2016.

قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن "الدوحة" تلجأ لحيل مارقة، عن طريق إرسال الأموال الضخمة للجماعات الإرهابية فى مصر عبر دبلوماسيين رسميين، وكثيرًا ما سقط شهداء مصريون بأموال قطرية حصل عليها الإرهابيون من الدوحة، فضلاً عن أن معظم أعمال العنف التى شهدتها المنطقة العربية كانت وراءها قطر وأموالها.

يواصل الوفد البرلمانى المصرى المتواجد الآن فى لندن حيث مجلس العموم البريطانى، لقاءاته لليوم الثانى على التوالى، فى زيارته التى بدأت أمس الإثنين، والتى بدأت بلقاء العالم المصرى الدكتور ناجى حبيب، لبحث كيفية الاستفادة من علماء مصر بالخارج، ثم جلسة استماع مع مجموعة من مجلس العموم، وتلى ذلك لقاء بأعضاء بلجنة الإعلام ومسئولين بالخارجية البريطانية.

حالة من الغضب انتابت الأوساط الثقافية المصرية، عقب تصريحات تصريحات النائب أبو المعاطى مصطفى، التى قال فيها: "السكرية وقصر الشوق فيهما خدش حياء، ونجيب محفوط يستحق العقاب بس محدش وقتها حرك الدعوى الجنائية ".