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رئيس لجنة القوى العاملة : «هناك أمناء شرطة بيروحوا بيوتهم بـ20 ألف جنيه يوميا»

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رئيس لجنة القوى العاملة : «هناك أمناء شرطة بيروحوا بيوتهم بـ20 ألف جنيه يوميا» رئيس لجنة القوى العاملة : «هناك أمناء شرطة بيروحوا بيوتهم بـ20 ألف جنيه يوميا»

جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العامله بمجلس النواب

قال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، إن العامل البشرى هو أساس المشكلة فى منظومة المرور، واصفا ثقافة الشعب بـ “الفهلوة”، مطالبا ببداية توعية الشعب أولا، بقوله: “لازم نبدأ بثقافة الشعب، إحنا لفينا دول العالم مفيش عسكرى مرور عند الإشارة، عندنا بنوقف لواءات عند الإشارات” .

واشتكى “المراغى” خلال كلمته بلجنة النقل المنعقد الآن بالبرلمان، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، من سلوكيات عدد من أمناء الشرطة على الطرق، مضيفا: “فى أمناء شرطة فوق دماغنا من فوق، وفى أمناء شرطة بيروحوا كل يوم بـ 20 ألف جنيه، وعاملين مواقف لنفسهم، مش عاوزين نضحك على نفسنا، ونحط راسنا فى الرمل”.

وطالب عضو مجلس النواب، بمزيد من الردع وتركيب كاميرات حقيقية فى الشوارع، مبديا استعداد اتحاد عمال فى دعم تلك المنظومة، متطرقا لما يتردد عن إن الصناديق الخاصة التى تؤسسها وزارة الداخلية تذهب لخدمة الضباط فقط.

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