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روسيا تنفي إجراء “مفاوضات سرية” مع باكستان

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روسيا تنفي إجراء “مفاوضات سرية” مع باكستان روسيا تنفي إجراء “مفاوضات سرية” مع باكستان

وزير الخارجية الروسي

نفت وزارة الخارجية الروسية، إجراء موسكو مفاوضات سرية مع إسلام آباد، بشأن  مشروع ممر اقتصادي باكستاني صيني يجري إنشاؤه.

وأصدرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضح فيه أن تقارير وسائل إعلام باكستانية بشأن مفاوضات سرية بين روسيا وباكستان “عارية عن الصحة”، وأكد البيان عدم إجراء أي مباحثات مع إسلام آباد بشأن إمكانية انضمام روسيا إلى المبادرة المذكورة.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى سعي موسكو إلى مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي مع باكستان، مؤكدة أن هذا التعاون له قيمة بحد ذاته، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف البيان أن تنفيذ الشركات الروسية مشاريع العمل في باكستان، بما في ذلك إنشاء أنبوب الغاز “الشمال – الجنوب” من كراتشي إلى لاهور يجري على أساس ثنائي.

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