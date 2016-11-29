بالصور.. تعرفوا الى النجم الأمريكي شبيه فيدل كاسترو

بعد وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو Fidel Castro، انشغل الكثيرون بالممثل ليام نيسون Liam Neeson الذي يشبهه إلى حد كبير وعملوا على ابتداع المقارنات بين الاثنين.

وقد أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي بصور مزدوجة تجمع بين كاسترو ونيسون في محاولة لتقريب التشابه بينهما.

ليام نيسون هو ممثل إيرلندي من مواليد 7 يونيو 1952 أي قبل 7 سنوات من دخول كاسترو إلى هافانا واستيلائه على حكم البلاد في 1959. وقد مثل نيسون الكثير من الأفلام البارزة، كما حاز على العديد من الجوائز في أفلام مثل حرب النجوم وباتمان وغيرها.

ولم يسبق لنيسون أن أدى أي دور في فيلم يجسد شخصية كاسترو، لكن رأى البعض أنه الوقت المناسب ليتم ذلك.

ففي فيلم السيرة الذاتية للمخرج ستيفن سودربيرغ عن تشي جيفارا، لعب دور كاسترو الممثل دميان بشير وجاك بلانس في فيلم السيرة الذاتية عام 1969.

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