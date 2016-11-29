نسرين طافش: هذه أسرع طريقة للحصول على الثروة

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجمة نسرين طافش التي تأخذنا بتصريحاتها السريعة في رحلة إلى داخلها لنتعرّف إلى شخصيتها ونظرتها إلى الحياة..

1 ما هي الأمور التي تحبين أن تنجزيها بسرعة فائقة؟

الماكياج وشعري.

2 ما هو أسرع طريق للوصول للشهرة؟

لا يوجد وصفة سحرية للشهرة ولا طريقة سريعة، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة.

3 هل تتأنين في اتخاذ القرارات المصيرية أو تتسرعين وتندمين بعدها؟

أنا شخص متأن جداً ولا أحب السرعة وآخذ وقتي بالتفكير.

4 ما هو العمل الذي حققت على إثره نجاحاً سريعاً؟

أول عمل لي «ربيع قرطبة» وهو من قدمني بطريقة جميلة للناس والعمل الآخر «جلسات نسائية».

5 هل تؤمنين بالنجومية السريعة التي يحققها الفنانون؟

لا يوجد قاعدة للنجاح فهناك من تأتي فرصته سريعاً وهناك من يأخذ وقته.

6 هل أنت سريعة الغضب والانفعال؟

كنت كذلك، لكن الآن أصبحت باردة جداً.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

السرقة والسطو على البنك.

8 ما هي أسرع طريقة للوصول إلى قلب الرجل؟

لا أعرف، لا أدري، لا أعلم، لكل رجل شخصية وطبع.

9 هل تنفقين بسرعة ما تجنينه من مال أم تتأنين في الصرف؟

لا.... أنا مع مقولة اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فمن الممكن أن أصرف أجري الكامل على شيء غال ومن ثم أستدين من أختي لكن يجب أن يكون شيئاً ضرورياً.

10 هل أنت ممن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

لا، لا أحب القيادة السريعة ولا أن أركب مع شخص يقود السيارة بسرعة.

11 كيف تختصرين مفهوم الصداقة بعبارات سريعة؟

المحبة، الصدق والأمانة.

12 هل سبق ووقعت في الحب بسرعة؟

لا أعتقد. آخذ وقتي في كل شيء حتى في الحب.

13 هل تنظرين إلى المرآة بسرعة؟ أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدداً؟

أنظر بشكل طبيعي فأنا لست من هواة النظر والتأمل كثيراً في المرآة.

14 كلمة سريعة لمن توجهينها؟

لمعجبيّ وأقول لهم شكراً كثيراً على الدعم والمحبة والتشجيع الدائم لي. .