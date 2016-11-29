«العجاتي»: أداء الهيئة العامة للاستعلامات سىء والإرهابيين يسيطرون على الإعلام الخارجى

أعرب المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن استيائه من أداء الهيئة العامة للاستعلامات، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تسيطر على الإعلام بالخارج ويجب تفعيل دور السفارات، قائلا: ” كمواطن لا اشعر أن للهيئة العامة للاستعلامات وجود فى الخارج”.

وقال العجاتى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للاستعلامات تحتاج إعادة تنظيم وسيتم رفع توصيات بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشددا على أهمية تسويق “البضاعة الجيدة” التى تمتلكها مصر فى مجال حقوق الانسان لاسيما وإن هناك 10 مشروعات قوانين معدة فى هذا المجال.

وأضاف العجاتي، أن مصر من الدول القليلة التى تسعى للانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وهناك دول أوروبية صنفت جماعة الإخوان كجماعة إرهابية ولم نسوق ذلك، مطالبا بالتنسيق المشترك من أجل التسويق الجيد لجميع ما تنجزه الدولة فى ملف حقوق الإنسان.