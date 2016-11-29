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85 ورقة بحثية يناقشها المؤتمر الدولي للأمراض المعدية بجامعة الزقازيق

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85 ورقة بحثية يناقشها المؤتمر الدولي للأمراض المعدية بجامعة الزقازيق 85 ورقة بحثية يناقشها المؤتمر الدولي للأمراض المعدية بجامعة الزقازيق

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

تنظم وحدة إدارة مشروعات التطوير بجامعة الزقازيق المؤتمر الدولي للأمراض المعدية في الإنسان والحيوان على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 18/12/2016 إلي 20/12/2016م برعاية كريمة من كل من الدكتور  أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، والدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق, بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات من داخل وخارج ، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة وسكونسن ماديسون وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك ضمن أنشطة مشروع جسور رقم 2005 الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا . صرحت بذلك د. عيسي المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير .

وأشار الدكتور عماد حشيش الباحث الرئيسي لمشروع جسور إلي أن المؤتمر يعد تظاهرة علمية تنافسية للباحثين والأكاديميين من الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات لعرض أوراقهم البحثية خلال جلسات  المؤتمر للاستفادة من خبرات العلماء والباحثين المصريين في الداخل والخارج لإيجاد حلول لمشكلات المجتمع المصري  وفي مقدمتها مكافحة الأمراض المعدية في الإنسان والحيوان منوهاً إلى أنه قد تم قبول 85 ورقة بحثية منهم 24 ورقة بحثية من خارج الجامعة .
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