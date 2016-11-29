التموين تبدأ حذف أسماء غير المستحقين من بطاقات الدعم.. الخميس

أعلنت وزارة التموين عن بدء تنقية البطاقات التموينية وحذف المواطنين غير المستحقين، بعد غد الخميس أول ديسمبر ولمدة 3 أشهر تنتهى فى شهر فبراير المقبل .

وقال محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بيان صحفى، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية من الغرامات وقيمة السلع التى تم صرفها بدون وجه حق خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن المواطنين غير المستحقين الذين سيتم حذفهم المتوفين والمسافرين لمدة تزيد عن 6 أشهر والأسماء المكررة والأفراد الذين تم قيدهم بالخطأ، مشيرا إلى أنه لن يحرم مواطنا مستحقا من دعم البطاقات التموينية .

وأكد مصيلحى، أنه صدرت تعليمات لمديرى التموين بالمحافظات لتقديم كل التيسيرات للمواطنين عند التعامل مع مكاتب التموين سواء فى تنشيط البطاقات التموينية المتوقفة أو لحذف غير المستحقين بالتنسيق مع شركات البطاقات وزيادة عدد المكاتب، التى تقدم الخدمات للمواطنين لسرعة تقديم الخدمات والحد من الزحام، وأن يتم تخصيص عدد من المفتشين لإنهاء الإجراءات فى كل مكتب، وأن يتم عمل متابعة يومية للمكاتب وسرعة حل المشاكل وإزالة أى معوقات فورا.

وأوضح محمد على مصيلحى، أنه سيتم إضافة المواطنين الجدد وغير المقيدين والذين يستحقون الدعم للبطاقات التموينية، بعد انتهاء المرحلة الأولى وحذف غير المستحقين من البطاقات بعد شهر من خلال الشركات الثلاثة المختصة، والتى تعمل تحت إشراف ومتابعة من وزارة الإنتاج الحربى حتى يمكن سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين.