انطلاق المؤتمر السابع لحركة فتح بمشاركة الرئيس الفلسطيني

انطلقت أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح، منذ قليل، والذي يستمر لخمسة أيام لانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة بحضور كافة الفصائل الفلسطينية والوفود العربية والدولية.

وتبدأ أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية للرئيس محمود عباس، يلي ذلك التأكد من النصاب وحضور اعضاء المؤتمر ليتم بعدها انتخاب رئيس للمؤتمر ونائب له ومقررين، ومن ثم تبدأ أعمال المؤتمر بالدعوة لانتخاب لجنة الانتخابات للمؤتمر وتتكون من رئيس ونائب له وتسعة اعضاء اضافة لانتخاب اللجنة القانونية.

ويشارك في اعمال المؤتمر 1400 عضو من كافة الاطر التنظيمية لحركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وفقًا لوكالة “معًا” الفلسطينية.

ومن المقرر ان يلقي الرئيس عباس كلمة سياسية شاملة الساعة 6 مساء، تتناول كافة القضايا الفلسطينية واخر المستجدات السياسية بحضور عدد كبير من الضيوف وممثلي القوى والفصائل والاحزاب العربية والصديقة.