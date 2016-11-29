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التخطيط: الانتهاء من مسودة قانون صندوق أملاك السيادي بقيمة 5 مليارات جنيه

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التخطيط: الانتهاء من مسودة قانون صندوق أملاك السيادي بقيمة 5 مليارات جنيه التخطيط: الانتهاء من مسودة قانون صندوق أملاك السيادي بقيمة 5 مليارات جنيه

أشرف العربى وزير التخطيط (أرشيفية)

أكد أشرف العربي وزير التخطيط، أن المكتب الاستشاري العالمي “استراتيجي آند إن” انتهى من مسودة قانون صندوق الاستثمار السيادي “أملاك”.

وأضاف العربي، في تصريحات خلال مؤتمر المديرين التنفيذيين المنعقد في القاهرة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة سنوياً في الصندوق، بهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار جنيه عبر الصندوق.
> وقال وزير التخطيط، أن القانون سيتم إحالته لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، متوقعا إطلاق صندوق قبل نهاية العام الحالي.
> وأوضح العربي، أن الصندوق يساعد في فض التشابكات المالية التي جاوزت تريليون جنيه، إضافة لاستغلال الأصول غير المستغلة للدولة.
> وأشار وزير التخطيط إلى أن الصندوق سيركز في 8 قطاعات استثمارية اتساقاً مع الخطة الاقتصادية بحلول 2030.
> وكانت قد أعلنت عن تأسيس صندوق “أملاك” السيادي للاستثمار في البنية الأساسية، في يونيو 2015، برأسمال مليار جنيه، على أن يتبعه عدد من الصناديق القطاعية.

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