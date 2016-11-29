أبوظبي : السجن لخليجي اشترى لوحة بـ 31 مليون بشيك دون رصيد

أمرت نيابة الأموال العامة في أبوظبي بحبس خليجي سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمتي النصب والاحتيال، وتحرير شيك بدون رصيد. وذلك بأن شارك في مزاد لبيع لوحات أرقام السيارات الفئة خمسين أبوظبي، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم "1" لصالحه قام بسوء نية بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له.

وفي التحقيقات اعترف المتهم أمام النيابة أنه كان يعلم عند دخوله المزاد وتحرير الشيك بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بمبلغ أكبر ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.

من جهتها أكدت نيابة الأموال أن المتهم قام بالاحتيال على مؤسسة الإمارات للمزادات بأن دخل في مزاد للوحات الأرقام المميزة، وقام بذلك وهو يعلم عدم قدرته على الوفاء بما يترتب عليه من التزامات مادية في حال رسو أي من المزادات عليه، ثم قام بجريمة تحرير واستخدام شيك بدون رصيد.

كما حذرت نيابة أموال أبوظبي من اتباع هذا السلوك الذي يجرمه القانون، مشيرة إلى أن عقود "الإمارات للمزادات" تنص على عدم انتقال ملكية الموجودات التي يقوم بعمل مزاد عليها إلا بعد سداد كامل قيمتها، وبالتالي لايمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من الطرق إلا بعد سداد كامل قيمته، ويعتبر أي تصرف قبل السداد باطل وغير قانوني