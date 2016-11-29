نائب برلماني يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين فى قضايا فساد القمح

قال النائب توحيد تامر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح بالبرلمان، إن فساد القمح مازال مستمرا لتقاعس الجهات الرقابية عن استكمال عمل “تقصى الحقائق” من الكشف على جميع الشون الخاصة.

وأكد “تامر” فى تصريحات صحفية ، على ضرورة إدراج حكم الإعدام لكل من تثبت عليه تهمه التلاعب بقوت الشعب المصرى ليكونوا عبرة لكل من يحاول التلاعب، مؤكداً أن الإفراج عن المتهمين بقضايا فساد القمح بعد دفع قيمة الفساد، يعُد إهدارا لأعمال لجنة تقصى حقائق القمح، قائلاً: “دا حتى مش ماشين بمثل أضرب المربوط يخاف السايب”.

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الأجهزة الرقابية بمصر لم تنفذ توصيات لجنة تقصى حقائق القمح من الكشف على جميع الشون الخاصة، كما أن اللجنة غير منوط بها الكشف على جميع الشون، مؤكداً بحالة عمل الأجهزة الرقابية بالشكل المحدد لها سيتم القضاء نهائياً على الفساد الموجود بمنظومة القمح.