سامح شكري يجري مباحثات ثنائية مع جون كيري في زيارة لواشنطن

غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تستغرق عدة أيام يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري وقيادات الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى محادثات مع أعضاء الكونجرس بمجلسيه، والتواصل مع المسؤولين بالإدارة الأمريكية الانتقالية ، وإجراء لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة الوزير سامح شكري تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، والتأكيد على أهمية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين خلال الفترة القادمة ، ونقل الرؤى المصرية لكيفية التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية وإيجاد تسويات لها ، لاسيما خلال المرحلة الانتقالية الهامة التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري سيجرى مباحثات ثنائية مع جون كيري، من المتوقع أن تتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، حيث سيستعرض شكري عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا في هذا المجال ، وما تبرهن عليه من جدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية ورؤية شاملة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في مصر ، كما سيستعرض شكري تقييم مصر للتطورات الخاصة بالملفين السوري والليبي ، والقضية الفلسطينية ، والأوضاع في كل من العراق واليمن, وجهود مكافحة الإرهاب.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أنه من المنتظر أن يشهد لقاء وزيرى الخارجية التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بشأن منع تهريب الآثار ، الأمر الذي سيساهم في الحد من الإتجار غير الشرعي في الآثار المصرية داخل الولايات المتحدة.

ويشارك شكري مساء بعد غد الخميس، في حفل تنظمه السفارة المصرية في واشنطن لمراسم استرداد 4 قطع أثرية كانت مهربة داخل الولايات المتحدة ، حيث من المقرر أن يحضره عدد من أعضاء الكونجرس ومسئولو وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بالولايات المتحدة ، وممثلون عن الجهات الأمريكية التي تولت القضية ، وأكد أبو زيد على أن هذه المراسم تعد تكليلا للجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار في تعقب الآثار المصرية التي تخرج من البلاد بطريقة غير شرعية والقيام بما يلزم لإعادتها إلى أرض الوطن.

وكشف أبو زيد عن أن وزير الخارجية سوف يختتم زيارته للولايات المتحدة بمدينة نيويورك ، حيث سيلتقي مع أنطونيو جوتيريز الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ، ويجري معه محادثات تتعلق بعدد من الملفات الإقليمية والدولية ، ويطرح خلالها رؤية مصر لما تتوقعه من الأمين العام الجديد ، لاسيما في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن ، وما تتبناه مصر من مواقف ورؤية شاملة لدور الأمم المتحدة في قضايا السلم والأمن والتنمية وبناء السلام ومكافحة الإرهاب.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرا إلى أن الوزير شكري سيشارك خلال زيارته لواشنطن في المنتدى السنوي الثالث عشر الذي ينظمه مركز “السابان لسياسات الشرق الأوسط” التابع لمؤسسة “بروكنجز” حيث يلقى خلالها الكلمة الرئيسية في الجلسة المعنونة “رؤية ودور مصر في الشرق الأوسط” ، وهي تعد أول مشاركة لوزير مصري كمتحدث في هذا المنتدى الهام الذي سيشارك الرئيس الأمريكي في فعالياته وإلقاء كلمته الافتتاحية