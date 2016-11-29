الماغنسيوم والتدليك يقللان التهاب العضلات

كتبت نهى طارق

التهاب العضلات هو ألم شديد يظهر بعد يوم أو يومين بعد بذل مجهود أو بسبب حدوث شد عضلى أو التواء، والذى يحدث أثناء ممارسة نشاط رياضى، ويمكن أن يتسبب هذا الالتهاب فى ظهور كدمات أو تورم.

هناك طريق بسيطة للتقليل من أعراض التهاب العضلات، كان هناك اعتقادات بأن التمرينات الرياضية أفضل وسيلة للتخلص من هذه الآلام، ولكن ظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن نفت هذا الكلام بمجمله.

وقد عرض موقع Positive Med بعض العلاجات الطبيعية، التى تساعد على التخفيف من هذه الآلام ومنها:

1- الحمام الدافئ مع الثلج..

الحمام الدافئ هو علاج طبيعى وفعال لاسترخاء العضلات خاصة بعد ممارسة التمرينات الرياضية، كما يفضل إضافة كوب من الملح الإنجليزى فى حوض الاستحمام، لأنه يساعد على ارتخاء العضلات الطبيعى وتهدئتها وتخفيف التورم، كما ينصح بوضع كيس من الثلج على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

2- الماغنسيوم..

من أسباب الشعور بالتهاب العضلات نقص الماغنسيوم فى الجسم، الأمر الذى يتسبب فى تقلصات العضلات، فينصح الأطباء بالإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم أو الحصول عليه كمكمل غذائى.

أفضل مصادر الطعام الغنية بالماغنسيوم:

• السبانخ

• اللوز

• الكاجو

• بذور زهرة عباد الشمس

• قرع العسل

• الكاكاو

• السمسم

• بذور الكتان

3- استخدام الزيوت..

هناك العديد من الزيوت العطرية التى تساعد على تخفيف آلام العضلات، ومن أهم هذه الزيوت الريحان والبابونج واللبان، فهى تساعد على تخفيف تشنجات العضلات.

4- التدليك..

التدليك يساعد شفاء العضلات بشكل سريع من خلال تحفيز الدورة الدموية فى المنطقة المصابة.