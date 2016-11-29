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أبطال مسرحية «حارة السنان» يؤكدون سعادتهم بنجاح عروضها فى جامعة القاهرة

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أبطال مسرحية «حارة السنان» يؤكدون سعادتهم بنجاح عروضها فى جامعة القاهرة أبطال مسرحية «حارة السنان» يؤكدون سعادتهم بنجاح عروضها فى جامعة القاهرة

 أعرب أبطال مسرحية «حارة السنان » عن سعادتهم بتقديم رابع عروضهم على التوالى على مسرح المدينة الجامعية بجامعة القاهرة،مساء أمس الأثنين 28نوفمبر،مؤكدين رغبتهم فى تقديمها بكافة جامعات .

المسرحية تقدم فى إطار التعاون المشترك بين وزارات الثقافة و التعليم العالي، وشهدت ليالى عروضها الأربعه  إقبالا كبيرا من الطلاب بالجامعة .

وقال بطل العرض الفنان مجدي فكرى،”سعدت جدا بان الطلبة فى المدينة الجامعية وهى تشاهد العرض تهتف “بتحيا مصر تحيا مصر”، فلابد أن نقدم فن حقيقي للطلبة ليعرفوا قوة الجيش المصري ومعنى العبور العظيم الذى تم فى 73، وكل الأكاديميات العسكرية فى العالم شهدوا لقوة وشجاعة الجندي المصري والبعض الآن بشتى الطرق يحاول أن يضلل أبنائنا ولكنهم لن ينجحوا فى ذلك، لان أبنائنا هم أحفاد الأجداد والأبطال الذين عبروا وحققوا النصر لمصر” .

أما الفنان يوسف عبيد فقال ” تجربة عرض( حارة السنان)، فى الجامعة تجربة جميلة ،وأثبتت أن جمهور الطلبة  واعي ومتعطش لمشاهدة العروض المسرحية ، واناشد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، بأن يواصل ويستمر فى أن يصل المسرح للناس والجامعات وليس العكس فلابد من عمل برتوكولات تعاون ليصل العمل المسرحي لكل مكان”

أما مخرج المسرحية حسن سعد فيقول “هذا العرض بمثابة عودة حقيقة للمسرح الغنائي، وأشيد هنا بدور رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار ،حيث أحدث طفرة جميلة خاصة مع الفنون والثقافة فهو يذكرنى بالقيادات القديمة التى كانت على وعى واستنارة،”.

يذكرأن المسرحية تدور أحداثها  بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو فى إطار غنائى استعراضى، وهى بطولة مجدى فكرى ،عصام الشويخ ،المطرب محمد الخولى ،عايدة غنيم ،يوسف عبيد ،وسام صبحى ،عادل زهدى ،سحر عبدالله ،خالد جمعة ،ثناء يسرى ،إبراهيم غنام، موسيقى وألحان باسم عبد العزيز ،ديكور أحمد شوقى ،استعراضات وفيق كمال، تأليف سامح سليم ،وإخراج حسن سعد.

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