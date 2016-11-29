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حبس خادمة رئيس جامعة المنيا السابق 4 أيام لسرقة مشغولات ذهبية

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حبس خادمة رئيس جامعة المنيا السابق 4 أيام لسرقة مشغولات ذهبية حبس خادمة رئيس جامعة المنيا السابق 4 أيام لسرقة مشغولات ذهبية

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد زيتون، رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطها فى أثناء بيع كمية من المشغولات الذهبية بأحد محال الصاغة بالجمالية، وتبين سرقتها من شقة مخدومها، رئيس جامعة المنيا السابق، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجنى عليه للاستماع لأقواله وتسليمه المضبوطات .

 

كان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، قد تلقوا بلاغا من أحد أصحاب محلات الصاغة، مفادها قيام إحدى السيدات بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد علوى، رئيس مباحث القسم، وضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها "عزة. خ. ح"، 31 سنة، خادمة، وبحوزتها  كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (19 تعليقة، و17 خاتمًا، و7 ميداليات، و4 حلقان، ودبوس بدلة، و6 سلاسل، و7 أساور و4 عقود)، ومبلغ 97400 جنيه و4500 دولار أمريكى.

 

بمواجهة املتهمة اعترفت بسرقة المضبوطات من شقة مخدومها "جمال. أ. ا"، 75 سنة، رئيس جامعة المنيا سابقا، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق .

 


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