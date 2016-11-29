الإفتاء يعرض تجربته في مكافحة الأفكار المتطرفة بلندن

يعرض الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، ومدير مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية – تجربة مرصد الإفتاء في مكافحة الأفكار المتطرفة عبر خاصية الفيديو كونفراس، في المؤتمر الذي تعقده جامعة لندن الخميس القادم في المملكة المتحدة.

يستعرض مستشار مفتي الجمهورية حزمة الإجراءات التي قامت بها دار الإفتاء عبر استغلالها الوسائل الإلكترونية الحديثة فى الفضاء الإلكترونى لمواجهة الفكر المتطرف بوجه عام والداعشى على وجه الخصوص ومنها إقامة مرصد لمتابعة الفتاوى التكفيرية والمتشددة.

> وأكد مستشار المفتي أن عرض تجربة دار الإفتاء يمثل اعترافا بالجهود التي تبذلها دار الإفتاء المصرية ومرصدها في مكافحة الأفكار المتطرفة والتصدي لها بفاعلية مشددًا أن دار الإفتاء تسعى من هذه المشاركة إلى تقديم خبرتها في الأوساط المهتمة بمكافحة الفكر الإرهابي في العالم وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة هذا الفكر لتطوير أدائها في المرحلة القادمة