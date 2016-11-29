ضبط 9 أطنان سكر تموينى وأسمدة زراعية خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة، من ضبط 4 أطنان سكر و5 أطنان أسمدة مدعمة فى حملة تموينية مكبرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطار من المهندس عادل عبد الرازق مدير إدارة أبو حمص يفيد بتمكن العميد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، من ضبط عدد من تاجر تموينى لحبسه السلع ومنعها عن التدول، وبحوزته 1,600 طن سكر، و100 كرتونة زيت، كما تم ضبط تاجر تموينى آخر وبحوزته 2،500طن سكر، و80 كرتونة زيت، وضبط صاحب محل أسمدة وبحوزته 5 أطنان أسمدة بدون بيانات، كما تم ضبط 4 مخابز لنقص الموازين، و4 محلات لعدم إعلان أسعار تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة .