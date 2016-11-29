ماجد المهندس يشارك شيرين عبد الوهاب حفلة رأس السنة فى دبى

يشارك النجم ماجد المهندس، النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلتها الغنائية ليلة رأس السنة فى دبى.

ويُذكر أن شيرين انتهت الخميس الماضى، من تصوير آخر حلقات برنامجها “شيرى أستوديو”، وكان ضيوف الحلقة الأخيرة غادة عبد الرازق وسمير غانم ومحمد محيى، أما الحلقة الأولى فكانت مع الديفا سميرة سعيد، وشاركها المطرب أحمد سعد ومقدم البرامج أكرم حسنى الشهير بشخصية “أبو حفيظة”، إذ أن فورمات الحلقة مبنية على استضافة 3 فنانين، كما صورت شيرين حلقة مع النجمة اللبنانية إليسا وشاركها فيها الملحن محمد يحيى، وشارك أيضًا فى نفس الحلقة النجم أمير كرارة، وفى حلقة أخرى النجم محمد فؤاد والنجمة منة شلبى، ومن الضيوف أيضًا ياسمين صبرى وأحمد فهمى وبلقيس.