«الخولى» من بريطانيا: بحثنا ملفات الإرهاب والسياحة مع مسئولين بلندن

قال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلماني المصرى من المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية والمتواجد حاليًا بلندن، إن الوفد التقى توبياس إلوود وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية البريطانية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة، منها مكافحة الإرهاب وتنامى خطر التنظيمات الإرهابية.

وأضاف الخولى فى بيان صحفى له، اليوم، أن اللقاء تطرق لبحث ملف السياحة وأعرب الجانب المصرى عن امتعاضه من الموقف البريطانى، ووصفوا الموقف البريطانى بأن له أبعاد سياسية وليس أمنية، كما أبدى الجانب البريطانى امكانيات التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بالإضافة لاستمرار معالجة ملف السياحة بين البلدين فى الوقت الراه.