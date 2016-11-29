«النقل» بالبرلمان تناقش كيفية مواجهة حوادث الطرق

بدأ منذ قليل، اجتماع وزارة النقل بالبرلمان، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، بحضور ممثلين عن وزارة النقل والاتصالات والمالية والعدل والداخلية، لبحث مواجهة حوادث الطرق، بحضور هيئة مكتب اللجنة، وعدد من الأعضاء.

ويشارك فى الاجتماع، رأفت هندى، ممثل عن وزارة الاتصالات، وعماد الدين محمود، رئيس الإدارة المركزية للنقل البرى، ومحمد الشيخ سكرتير عام محافظ القاهرة، ومديحة محمد رئيس شعبة النقل بوزارة المالية، وسامر العوضى مستشار وزير العدل، و اللواء محمود عبد الرازق مساعد مدير مرور القاهرة، وصبحى ربيع وكيل وزترة النقل ومسئول الاتصال السياسى بالوزارة.