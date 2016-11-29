جنايات القاهرة تقضى بالسجن المؤبد لـ8 إرهابيين لانضمامهم لـتنظيم داعش

كتب إيهاب المهندس - حازم سعد - تصوير أحمد معروف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على 8 متهمين، بينهم 3 هاربين، بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش ولاية القاهرة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة حول كيفية تكوين تنظيم ولاية داعش بالقاهرة، وطرق التواصل مع قيادات تنظيم الدولة بالعراق والشام، وأساليب استقطاب الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وحصولهم على تأشيرة للوصول إلى مقر التنظيم بالشام.