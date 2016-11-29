ننشر أسماء الـ8 المحكوم عليهم بالسجن المؤبد لانضمامهم لتنظيم داعش

كتب إيهاب المهندس _ حازم سعد ـ تصوير أحمد معروف

حصل "اليوم السابع" على أسماء الـ8 متهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد 25 عاما، من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المؤبد على 8 متهمين، بينهم 3 هاربين، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم ولاية داعش القاهرة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد هم محمد جمال محمد، سامح محمد، عادل طه عبد الجواد، محمود فتحى سلامة، محمود عبد العزيز، أحمد حمدى مفضل، أشرف عبد اللطيف، أحمد جلال.

فيما شهدت قاعة المحكمة جنايات القاهرة، حالة من الصراخ بين أهالى المتهمين عقب النطق بالحكم بالسجن المؤبد 25 عاما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية خارج البلاد "تنظيم الدولة الإسلامية"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة حول كيفية تكوين تنظيم ولاية داعش بالقاهرة، وطرق التواصل مع قيادات تنظيم الدولة بالعراق والشام، وأساليب استقطاب الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وحصولهم على تأشيرة للوصول إلى مقر التنظيم بالشام.