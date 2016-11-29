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الداخلية تحذر من شركات وهمية تجرى استطلاعات رأى للمواطنين عن الاقتصاد

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الداخلية تحذر من شركات وهمية تجرى استطلاعات رأى للمواطنين عن الاقتصاد الداخلية تحذر من شركات وهمية تجرى استطلاعات رأى للمواطنين عن الاقتصاد

وزارة الداخلية – أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن لاحظت تعدد البلاغات مؤخراً التى تشير إلى تلقى بعض المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعى عملها فى مجال استطلاعات الرأى وتطلب منهم إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين .

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من تلك الشركات وتوخى الحيطة تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة والتى ترمى إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى .

وأوضحت الداخلية أنها على ثقة بوعى المواطنين وإدراكهم بحجم التحديات التى تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره .

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