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طارق الخولي: وفد البرلمان التقى بأعضاء لجنة الإعلام في مجلس العموم البريطاني

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طارق الخولي: وفد البرلمان التقى بأعضاء لجنة الإعلام في مجلس العموم البريطاني طارق الخولي: وفد البرلمان التقى بأعضاء لجنة الإعلام في مجلس العموم البريطاني

صرح النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو الوفد البرلماني المصري، من المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية والمتواجد الآن في لندن، بأن الوفد قد عقد لقاءً في مجلس العموم البريطاني مع أعضاء من لجنة الإعلام ، وقد دار اللقاء حول مستجدات حرية الإعلام فى ، والتبادل المعرفي حول التشريعات المنظمة للإعلام في البلدين.
> والتقى الوفد مع توبياس إلوود وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية البريطانية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة منها مكافحة الإرهاب وتنامى خطر التنظيمات الإرهابية، وأعرب الجانب المصرى عن أهمية دعم الدور المصرى فى مكافحة الإرهاب فكريا وأمنيا ومردود ذلك على أمن الشرق الأوسط ومن ثم أمن بريطانيا وأوروبا ككل.

و تطرق اللقاء لبحث ملف السياحة وأعرب الجانب المصرى عن امتعاضه من الموقف البريطانى ووصفوا الموقف البريطانى بأن له أبعاد سياسية وليس أمنية.
> وأبدى الجانب البريطاني إمكانيات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة لاستمرار معالجة ملف السياحة بين البلدين فى الوقت الراهن.

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