أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«برلمانى»:نحذر قطر بالطرد من الجامعة العربية وحرمان مسئوليها من دخول مصر

Google+ Print
«برلمانى»:نحذر قطر بالطرد من الجامعة العربية وحرمان مسئوليها من دخول مصر «برلمانى»:نحذر قطر بالطرد من الجامعة العربية وحرمان مسئوليها من دخول مصر

النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان

أعرب النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، عن رفضه التام لسياسة قناة الجزيرة القطرية في اإنتاج أفلام مسيئة عن الجيش المصرى أو القضاء أو أية مؤسسة مصرية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان في بيان له اليوم، أن قطر ومنذ ثورة 30 يونيو، وهى تاخذ موقفًا عدائيًا من ، وقيادتها لأنها كانت على علاقة طيبة بنظام الإخوان الإرهابي، لكن من المهم حتى ولو كانت على غير وفاق مع نظام الرئيس ، فواجب عليها أن تحترم المؤسسات الوطنية والسيادية المصرية، منوهًا أنه يعتبر الرفض الشعبى الواسع لفيلم الجزيرة المنحط عن التجنيد الإجبارى في مصر، هو الإنذار الأخير لها، وإلا تحركت مصر على مختلف الأصعدة لطردها من الجامعة العربية ومنع مسئوليها من دخول مصر تحت أى مبرر.

وشدد المغازى، أن سقطة قطر المشينة في موضوع الجيش المصرى لن تمر، وستبقى عار في سجلها المهنى المنحط، ما لم تتراجع عن هذا التوجه، وتراجع سياستها الخاصة بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"