«برلمانى»:نحذر قطر بالطرد من الجامعة العربية وحرمان مسئوليها من دخول مصر

أعرب النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، عن رفضه التام لسياسة قناة الجزيرة القطرية في اإنتاج أفلام مسيئة عن الجيش المصرى أو القضاء أو أية مؤسسة مصرية.

وأكد وكيل لجنة الإسكان في بيان له اليوم، أن قطر ومنذ ثورة 30 يونيو، وهى تاخذ موقفًا عدائيًا من مصر، وقيادتها لأنها كانت على علاقة طيبة بنظام الإخوان الإرهابي، لكن من المهم حتى ولو كانت على غير وفاق مع نظام الرئيس السيسي، فواجب عليها أن تحترم المؤسسات الوطنية والسيادية المصرية، منوهًا أنه يعتبر الرفض الشعبى الواسع لفيلم الجزيرة المنحط عن التجنيد الإجبارى في مصر، هو الإنذار الأخير لها، وإلا تحركت مصر على مختلف الأصعدة لطردها من الجامعة العربية ومنع مسئوليها من دخول مصر تحت أى مبرر.

وشدد المغازى، أن سقطة قطر المشينة في موضوع الجيش المصرى لن تمر، وستبقى عار في سجلها المهنى المنحط، ما لم تتراجع عن هذا التوجه، وتراجع سياستها الخاصة بمصر.