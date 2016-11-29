«برلمانى»: تصريح مساعد الخامنئى حول حكومة إسلامية عالمية مرفوض

أعرب النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب، عن استيائه عقب التصريحات التى أدلى بها اللواء يحيى رحيم صفوى مساعد وكبير مستشارى المرشد الأعلى على خامنئي في إيران، حيث قال، إن القرن الواحد والعشرين سيشهد قيام حكومة إسلامية عالمية محورها إيران، معتبرًا إياها تصريحات عنترية وغير مسئولة ولا تكشف اإا عن الوجه الإرهابي لإيران.

ولفت عثمان في بيان له اليوم، إلى أن الظروف والاضطرابات السياسية التى شهدتها المنطقة، وخصوصًا في العديد من الدول العربية، لن تدوم وما وصلت إليه إيران من نفوذ في بعض الدول، مثل العراق، ظروفًا استثنائية، ولن تستمر طويلاً بعدما تفيق هذه الشعوب على كارثة حكم ” آيات الله “.

وطالب عضو البرلمان ، المرشد الأعلى ومساعدوه، بأن يلتزموا في تصريحاتهم بحدود دولتهم، وألا يكرروا ما يرددونه عن أوهامهم في بناء وتمدد أمبراطورية فارسية، لأن هذا الكلام وقته انتهى كما عليهم أن يقللوا دعمهم للإرهابيين في مختلف الدول العربية.