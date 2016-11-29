وزير التخطيط: سنضم المشروعات المتعثرة لاستثمارات صندوق «أملاك» السيادى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن استثمارات الصندوق السيادى الخاص بمصر، والذى سُمى بـ”أملاك” ستكون ليس فقط فى المشروعات الجديدة، وإنما أيضاً فى المشروعات القديمة ذات الأصول غير المستغلة أو تلك المشروعات التى تعثرت لأسباب مختلفة.

وأضاف الدكتور أشرف العربى خلال كلمته فى مؤتمر المال “جى تى إم” المنعقد اليوم الثلاثاء، أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، موضحا أن قوامه سيكون على أساس رأس مال تراكمى.

ولفت إلى أن إجراءات نشأة الصندوق السيادى المصرى “أملاك” اتجهت نحو الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية فى 8 قطاعات محددة منها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها الأولوية للترويج.

وأكد وزير التخطيط أن إدارة الصندوق السيادى “أملاك” ستكون على أعلى مستوى، بحيث تكون إدارة محترفة لا تدير سواه، مشيرا إلى أنها ستكون من أحسن الكفاءات على مستوى العالم،

وأوضح وزير التخطيط أنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من التشريع الخاص بالصندوق، تمهيدا لعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء، متوقعا الانتهاء منه منتصف العام المقبل.

وأشار “العربى”، إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيضم الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.