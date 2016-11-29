وكيل تعليم القليوبية يستبعد مدير مدرسة ويحيل مسئولى "سعد طه" للتحقيق

القليوبية - حسن عفيفى

قرر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استبعاد مدير مدرسة قليوب الرسمية للغات، بسبب ظروفه الصحية والمرضية وإجازاته المرضية المتكررة، وتكليف محمد ابو سريع مديرا للمدرسة بصفة مؤقتة لإدارة شئون المدرسة

كما قرر عجلان خلال زيارته المفاجئة للمدرسة يرافقه سمير جاد مدير عام إدارة قليوب التعليمية احالة مسئولى الإدارة والإشراف بالمدرسة للشئون القانونية نظرا لعدم انضباطها.

كما قرر تحويل مسئولى مدرسة سعد طه الابتدائية ببلقس للتحقيق بسبب غياب المدير والوكيل وعدم وجود تكليف لإدارة المدرسة وادارة المدرسة بدون تكليف من قبل احد المعلمين وسوء حالة الاشراف والنظافة، وذلك بناءا على المذكرة التى رفعها سمير جاد الرب مدير عام الإدارة وطالبت باستبعاد المدير والإحالة للتحقيق للباقين.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ومدجير إدارة قليوب مدرسة التربية الفكرية بقليوب وقام بجولة بغرف الاقامة الخاصة بالطلاب المدرسة الفكرية وتفقد المطبخ والإستعدادات المتعلقة بتشغيله خلال الفصل الدراسى الثانى وكذلك تجهيزات غرف المبيت اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للتيسير على الطلاب البالغ ععدهم 75 طالبا ووجه بالإهتمام بالنظافة والطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم.

واجتمع عجلان بوكلاء مدرسه قليوب الرسمية للغات للمراحل المختلفه وطلب منهم بذل مزيد من الجهد للرقي بالمدرسه وتلاميذها.