منظمة السياحة العالمية تخاطب بريطانيا لرفع حظر السفر عن شرم الشيخ

ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية، بأن منظمة السياحة العالمية، والمنظمة الدولية للسياحة والسفر، أرسلتا خطابًا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، يحثانها على رفع الحظر عن الرحلات لشرم الشيخ، ووفقًا لبيان المنظمتين، شدد طالب الرفاعى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وديفيد سكوزيل رئيس المنظمة الدولية للسياحة والسفر، على أهمية استئناف الرحلات لشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هناك آثار مدمرة خلفها قرار حظر الرحلات وتحذيرات السفر الحالية على الاقتصاد المصرى واستقرارها.

وقال الرفاعى وسكوزيل، إن “للسياحة والسفر أمر حيوى لاقتصاد واستقرار مصر، حيث يساهم بنحو 11% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، ووفر 2.6 مليون وظيفة في عام 2015 “. وأضافا، فى بيانهما: “انخفاض تدفق الزوار لمصر تسبب فى خسارة العديد من فرص العمل”.

ونبها، إلى مخاوف السلطات المصرية من أن تدفع انخفاض فرص العمل الشباب للتطرف أو الهروب من البلاد على قوارب الهجرة اللاجئين، وأن السلطات المصرية اتخذت خطوات هامة لتعزيز الإجراءات الأمنية ليس فقط فى المطارات ولكن أيضا فى محيطها.

وأشارا، إلى أن هذا التقدم وتلك الإجراءات تلبى مطالب سلطات النقل البريطانية وغيرها من الدول كألمانيا وروسيا، مجددان دعوتهما :”ندعو الحكومة البريطانية لإعادة النظر فى استمرار حظر السفر على الرحلات الجوية لشرم الشيخ، بما يساعد صناعة السياحة فى مصر على استعادة معدلات الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل”.