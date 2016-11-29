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إلغاء رحلة تركية بعد اصطدام سيارة بالطائرة بمطار القاهرة الدولى

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إلغاء رحلة تركية بعد اصطدام سيارة بالطائرة بمطار القاهرة الدولى إلغاء رحلة تركية بعد اصطدام سيارة بالطائرة بمطار القاهرة الدولى

 

أرشيفية

اضطرت الخطوط التركية الي الغاء رحلتها من القاهرة إلي أسطنبول، اليوم، بسبب اصطدام سيارة تحميل حقائب بباب مخزن الأمتعة بالطائرة ، مما أدى إلي إلغاء الرحلة بعد فشل أطقم الصيانة في إصلاحها.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط التركية رقم 693، والمتجهة الي أسطنبول، اصطدمت سارة نقل حقائب بباب مخزن الأمتعة للطائرة، وتم استدعاء أطقم الصيانة، والتي فشلت في إصلاح العطل بسبب تلفيات كبيرة حدثت للطائرة تعذر إصلاحها.

وأضافت المصادر، أنه تم إلغاء إقلاع الطائرة بعد تأخر 5 ساعات عن موعد إقلاعها، وذلك لإصلاح العطل والذي فشلت أطقم الصيانة في إصلاحه، وتم نقل الركاب للسفر علي رحلات أخري.

 

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