الأمم المتحدة: أكثر من 167 شخص هاجروا من السودان إلى إيطاليا بحرًا هذا العام

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” أن 167.276 شخص هاجروا من السودان إلي إيطاليا عن طريق البحر خلال الفترة من أول يناير حتى 17 نوفمبر الجاري، مقارنة بـ 140.987 شخص خلال ذات الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لإحصاءات منظمة الهجرة الدولية.

وأضاف التقرير الذي وزعه المركز الإقليمي للمكتب بالقاهرة اليوم، إن 13 في المائة من مجموع الوافدين بحرًا إلى إيطاليا قادمون من نيجيريا تليها ارتيريا بنسبة 9 في المائة والسودان بنسبة 5 في المائة، مشيرًا إلى ما أعلن عنه الاتحاد الأوروبي بأنه سوف يقدم 100 مليون يورو لمعالجة آثار الهجرة غير النظامية ولتحسين الظروف المعيشية للاجئين والمجتمعات المضيفة في شرق السودان.

وأفاد بأن السودان تستفيد من تمويل إضافي في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الاستثماري للطوارىء في أفريقيا، حيث رصد لها مبلغ 40 مليون يورو للقيام بإدارة أفضل للهجرة في الإقليم فضلا عن تخصيص الحكومة الألمانية مبلغ 12 مليون يورو لتمويل المشروعات التي تهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر السودان إلى أوروبا.

وأوضح التقرير أن منظمة (إنقاذ الطفولة) السويدية غير الحكومية أعلنت أنها بصدد التقليص التدريجي للخدمات الصحية وأنشطة التعذية في 20 مركزا في ولاية جنوب كردفان بسبب القيود المفروضة على التمويل؛ ما يؤثر على 200 ألف من النازحين وأفراد المجتمع المضيف الذين يتم دعمهم.

وبين أن الرصد المشترك لكل من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لإمدادات المياه والمرافق الصحية يشير إلى أنه ليس بإمكان سوى 23.6 في المائة من السكان في السودان (أي 9 ملايين شخص) الحصول على خدمات مرافق الصحة العامة المحسنة، منوها بتراجع تمويل خدمات المياه والمرافق الصحية في إطار خطة الاستجابة الإنسانية للسودان منذ العام 2008.