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هزاع بن زايد: مهندسان إماراتيان قادا مشروع طريق أبوظبي- دبي بنجاح

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هزاع بن زايد: مهندسان إماراتيان قادا مشروع طريق أبوظبي- دبي بنجاح هزاع بن زايد: مهندسان إماراتيان قادا مشروع طريق أبوظبي- دبي بنجاح

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بجهود المهندسين الذين قادوا مشروع طريق أبوظبي - دبي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر، "نقول لمهندسي المستقبل إننا نرى بكل تفاؤل مستقبل الإمارات مشرقا بعقول أبنائه وسواعدهم وقدرتهم المستمرة على الإبداع."

وأضاف: قاد المشروع باقتدار ونجاح مهندسان إماراتيان، ونتطلع دوما إلى أن يتولى الشباب المزيد من المسؤولية وأن يمنحوا الفرص للابتكار بمعايير عالمية.

وأوضح سموه أن طريق محمد بن راشد سيكون شريانا استراتيجيا يوفر قدرة استيعابية ضخمة لحركة المركبات هو اسم على مسمى، ولمرتاديه الفخر والسلامة والقيادة الآمنة.

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