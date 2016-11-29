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إلغاء رحلة الخطوط التركية بعد اصطدام سيارة تحميل الحقائب بباب الطائرة

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إلغاء رحلة الخطوط التركية بعد اصطدام سيارة تحميل الحقائب بباب الطائرة إلغاء رحلة الخطوط التركية بعد اصطدام سيارة تحميل الحقائب بباب الطائرة

>كتب أحمد حمادة

قررت الخطوط التركية إلغاء رحلتها، اليوم الثلاثاء بعد اصطدام سيارة تحميل حقائب بباب مخزن الأمتعة بالطائرة  المتجهة، إلى العاصمة التركية اسطنبول.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول، اصطدمت سيارة نقل حقائب، بباب مخزن الأمتعة للطائرة، وتم استدعاء أطقم الصيانة، التى فشلت فى إصلاح العطل، بسبب تلفيات كبيرة حدثت للطائرة تعذر إصلاحها.

وأضافت المصادر أنه تم إلغاء إقلاع الطائرة، بعد تأخر 5 ساعات عن موعد إقلاعها لإصلاح العطل، بعد فشل أطقم الصيانة فى إصلاحه، وتم نقل الركاب للسفر علي متن رحلات أخرى.

 


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