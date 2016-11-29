سامح شكرى يتوجه لواشنطن لإجراء مباحثات مع قيادات الإدارة الأمريكية

كتب أحمد جمعة

يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة تستغرق عدة أيام، يجرى خلالها مباحثات مع نظيرة الأمريكى جون كيرى وقيادات الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى محادثات مع أعضاء الكونجرس بمجلسيه، والتواصل مع المسئولين بالإدارة الأمريكية الانتقالية، وإجراء لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وفى تصريح للمستشار "أحمد أبو زيد" المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتأكيد على أهمية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين خلال الفترة القادمة، ونقل الرؤى المصرية لكيفية التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية وإيجاد تسويات لها، لاسيما خلال المرحلة الانتقالية الهامة التى تشهدها الولايات المتحدة حاليا.

وحول تفاصيل لقاءات شكرى فى العاصمة واشنطن، أوضح المتحدث باسم الخارجية بأن شكرى سيجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكى جون كيرى بمقر الخارجية الأمريكية، ومن المتوقع أن تتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فى ذلك برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، حيث سيستعرض شكرى عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا فى هذا المجال، وما تربهن عليه من جدية فى التعامل التحديات الاقتصادية ورؤية شاملة للتطوير الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.

كما سيستعرض شكرى تقييم مصر للتطورات الخاصة بالملفين السورى والليبى، والقضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من العراق واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه من المنتظر أن يشهد لقاء وزيرى الخارجية التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بشأن منع تهريب الآثار، الأمر الذى سيساهم فى الحد من الاتجار غير الشرعى فى الآثار المصرية داخل الولايات المتحدة.

وفى هذه الصدد، سوف يشارك شكرى مساء الخميس الأول من ديسمبر فى حفل تنظمه السفارة المصرية فى واشنطن لمراسم استرداد 4 قطع أثرية كانت مهربة داخل الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يحضره عدد من أعضاء الكونجرس، ومسئولو وزارتى الخارجية والأمن الداخلى بالولايات المتحدة، وممثلون عن الجهات الأمريكية التى تولت القضية، وأكد أبو زيد على أن هذه المراسم تعد تكليلا للجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار فى تعقب الآثار المصرية التى تخرج من البلاد بطريقة غير شرعية والقيام بما يلزم لإعادتها إلى أرض الوطن.

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير سيلتقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع العديد من قيادات مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء الشئون الخارجية والاستخبارات والاعتمادات الخارجية، حيث ستتركز المناقشات على العلاقات الثنائية وسبل دفعها خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن التشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط.

كما يعتزم شكرى إجراء اتصالات مع الإدارة الانتقالية الأمريكية لاستعراض رؤية مصر لمسار العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة، وما تحمله من حلول للتعامل مع الأزمات التى تواجه الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وكشف "أبو زيد"، بأن وزير الخارجية سوف يختتم زيارته للولايات المتحدة بمدينة نيويورك، حيث سيلتقى مع "أنطونيو جوتيريز" الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، ويجرى معه محادثات تتعلق بعدد من الملفات الإقليمية والدولية، ويطرح خلالها رؤية مصر لما تتوقعه من الأمين العام الجديد، لاسيما فى إطار عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن، وما تتبناه مصر من مواقف ورؤية شاملة لدور الأمم المتحدة فى قضايا السلم والأمن والتنمية وبناء السلام ومكافحة الإرهاب.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيرا إلى أن الوزير شكرى سيشارك خلال زيارته لواشنطن فى المنتدى السنوى الثالث عشر الذى ينظمه مركز "السابان لسياسات الشرق الأوسط" التابع لمؤسسة "بروكنجز"، حيث يلقى خلالها الكلمة الرئيسية فى الجلسة المعنونة "رؤية ودور مصر فى الشرق الأوسط"، وهى تعد أول مشاركة لوزير مصرى كمتحدث فى هذا المنتدى الهام الذى سيشارك الرئيس الأمريكى فى فعالياته وإلقاء كلمته الافتتاحية.